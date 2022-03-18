網友曝光轎車儀表板上「長得像水母觸手被切斷」的燈號，詢問其他網友知道是什麼意思嗎？隨後他解答就是「前後霧燈」，痛批道路上多數駕駛根本亂用燈號。（翻攝自PTT）

有網友曝光1張轎車儀表板上「長得像水母觸手被切斷」的燈號，詢問其他網友知道是什麼意思嗎？隨後他解答就是「前後霧燈」，痛批道路上多數駕駛根本亂用燈號，天氣好時會用遠燈或霧燈，而且警方看到根本不會抓，強調一般近光燈就足以應付八成以上的道路狀況。

該名網友在PTT上發文詢問網友，轎車儀表板上「長得像水母的燈號，尤其是水母觸手好像被切斷拿去做海蜇皮的，或者是很漂亮的藍色但又很毒的僧帽水母」是什麼，他之後曝光解答就是「前後霧燈跟遠燈」，他痛批日前上國道，發現有3成轎車開著霧燈，但當時明明就是好天氣。

網友曝光轎車儀表板上「長得像水母觸手被切斷」的燈號，詢問其他網友知道是什麼意思嗎？隨後他解答就是「前後霧燈」，痛批道路上多數駕駛根本亂用燈號。（翻攝自PTT）

該網友說，有些轎車還會開小燈又開霧燈，他好心用遠燈提醒，還被對方以為是挑釁，痛批各地警察根本不會抓或攔查亂用燈號的轎車，他強調前後霧燈（斷腳水母）是下暴雨或起霧時才開，遠燈（藍色水母）是無路燈或前方100公尺以內無人車時才開，正常情況下用一般頭燈就能應付八成以上道路狀況。

其他網友留言「我有看過車頭八個燈一起亮的, 還有像裝了一整支日光燈管的, 可能社會黑暗吧」、「那種八成都前擋隔熱紙貼超黑，燈不全開就看不到路」、「只開前霧燈不開車頭燈或小燈，這種不是忘記，要不就是對自己車不熟」、「晚上亂開燈，結果早上下大雨等該開燈的時候都不開」、「每天看一堆三寶仔前霧燈開好開滿，眼睛瞎了484？」