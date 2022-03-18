證交所今（18）日公布2月份全體證券商稅後淨利49.83億元，較1月成長40.55億元，成長幅度高達436.96％，累計前二月稅後淨利59.1億元，因去年期期較高，至較去年同期衰退94.72億元，年減幅度為61.58％。

證交所表示，2月大盤總成交值約4.633兆元，較1月減少11.94％，使證券商經紀手續費收入較1月減少；2月自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務呈現淨利益，且較1月淨損失成長43.75億元。

另外，2月承銷之證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利亦較1月成長0.85億元，月增幅13.89％，整體而言，2月全體證券商稅後淨利49.83億元，較1月成長40.55億元，月增率衝高至436.96％。

累計今年前二月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值衰退而較去年同期減少20.94％；另今年截至2月底止，加權股價指數為下跌趨勢，去年同期則為上漲趨勢，使證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退71.38億元，銳減131.5％。

此外，今年前二月證券商承銷業務淨利則較去年同期成長1.51億元，小幅成長13.04％，全體證券商稅後淨利59.1億元，較去年同期衰退94.72億元，年減幅達61.58％。