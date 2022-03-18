大陸疫情、俄烏戰事引發市場憂慮，上海SCFI出口貨櫃運價指數連九周下跌！據18日最新報價，SCFI指數續跌1.83％至4,540.31點，除了美西線持平，其他主要航線持續修正，歐洲線下跌3.16％、美西線下跌1.1％、東南亞線新加坡航點下跌1.56％。

貨代業者解讀，海運業原預期亞洲出口3月起逐漸回復，卻因大陸疫情升溫，清零措施引發深圳封城、上海半封城等影響，工廠生產與出貨量減少，反映在本周現貨市場實收運價持續下修。

本周跌幅較大的歐洲線，持續受到俄烏戰事影響，歐洲國家開始禁運俄羅斯貨載，海關進行貨物檢查，造成碼頭壅擠，同時需求似有放緩。

美西線上海雖然出現每40呎櫃運價8,000美元上下的價格，但是台灣市場仍有1萬美元以上價格，歐洲線則維持在1.2萬美元左右。

據SCFI最新一周報價，遠東到美西線每40呎櫃運價8,023美元，下跌82美元、跌幅1.1％；遠東到美東線每40呎櫃運價10,634美元，與上周持平。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價6,797美元，下跌222美元、跌幅3.16％；遠東到地中海線每20呎櫃運價7,035美元，小跌38美元、跌幅0.53％；遠東到東南亞線新加坡航點每20呎櫃運價1,135美元，下跌18美元、跌幅1.56％。