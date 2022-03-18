自我標榜「火烤美味牛肉專家」的速食連鎖「漢堡王」，慶祝在台年銷超過235萬顆華堡、平均每分鐘賣出約4.5顆！號召全民「吃華堡蓋大樓」，即日起至3月25日於漢堡王粉絲團分享今年吃了幾顆華堡並標註好友留言蓋樓即可抽購物金，樓蓋越多購物金送越多。

除此，漢堡王台灣獨創每月26日為華堡日，祭出買指定華堡系列套餐免費獲得原味華堡乙顆，3月華堡日買餐送堡更狂喜加碼延長至3天！自3月26日至28日，凡於門市或線上買指定華堡系列套餐並出示截圖、輸入專屬優惠碼，就送原味華堡乙顆。自3月22日至25日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日並輸入優惠碼同享免費華堡乙顆優惠，加碼再抽華堡兌換券。

締造漢堡王台灣年銷超狂數字的招牌華堡，風靡全球關鍵正來自其經典「火烤美味」！漢堡王華堡嚴選100％澳洲牛肉，採用專業直火烤爐定溫370度快速火烤，保留肉汁原味，炙燒出獨有風味與肉質多汁口感，搭配新鮮番茄、洋蔥、酸黃瓜及爽口的蔬菜打造出經典的火烤牛肉堡風味，火烤真功夫吃過肯定難忘。漢堡王台灣每月26日華堡日更祭出買指定華堡系列套餐免費獲得原味華堡乙顆，「餓了」就讓火烤美味滿足你的口腹之慾。

漢堡王並另推出「國王出任務」活動，邀請全台堡迷有福同享解鎖任務拿優惠，自3月22日至4月30日止，豪點王會員透過漢堡王Line官方帳號，邀請指定數量的好友加入豪點王會員，即可完成任務拿優惠；邀請3位好友成功加入新會員可獲得小薯乙份，邀請6位好友成功加入新會員可再獲得四塊雞塊乙份，邀請10位以上好友成功加入新會員，可再獲得原味華堡乙顆等免費商品兌換券。