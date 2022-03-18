花蓮理想大地春夏推出「微樂理想假期～套房系列專案」， 即日起凡訂購「微樂理想假期～套房系列專案」，兩天一夜（一泊二食）每人4,900元起，本專案利用園區的人文與自然風情打造全台唯一量身訂製主題-「蕨色理想生態行程」，由生態園區導覽員為旅客專業解說。

理想大地園區內共有23,269棵綠色植披，超過150多樣種類，大自然的生態之美讓您盡收眼底，晨光時段由專業瑜珈老師帶領大家赤腳踏步在賽維亞草原上體驗飯店規劃最有接地氣的活力瑜珈，晨曦遠眺清澈純淨的中央山脈，搭配朝氣充滿希望的空氣，為假期開啟美好的旅程。

「微樂理想假期～套房系列專案」三天兩夜、二泊二食每人8,900起元，預訂此專案加贈潮花漾下午茶、午間風味套餐、及館外半日遊等好禮三選一。除了房間內提供綠的MINI吧外，飯店點心師傅為「微樂理想假期～套房系列專案」特別手工烘焙法式迎賓小品 : 經典可麗露（canelé），讓您進入房內時輕鬆小歇片刻，坐在陽台迎山面河的視野，來一杯黑咖啡配一個外脆內軟皮Q有嚼勁的可麗露，與您的家人、愛人共享甜點的時刻。除此之外，預訂「微樂理想假期～套房系列專案」的貴賓，可享專屬的VIP微樂尊享貴賓室及在地桑椹汁伴手禮一組。

天氣暖和了，螢火蟲開始出沒了！年度最夢幻、浪漫的賞螢秘境即將浪漫登場！「大農大富賞螢趣」是全台最早、面積最大的賞螢之地，也是旅客一生必去的賞螢秘境，今年春季賞螢趣活動自3/19～4/17止，理想大地專程為旅客打造春季賞螢專案活動，每日晚上6點20分由飯店專車出發，每位收費660元包含入場門票、由飯店專車接送、專人導覽欣賞螢火蟲點亮的夜晚與星空的奧秘，滿滿的螢火蟲在夜光中散發著幸福的綠光，就像走入一道美麗的銀河感受大自然的神奇之旅！