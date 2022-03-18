彰化高鐵社頭朝興段高架橋下有處黃花風鈴木祕境，近日當地觀光產業協會舉辦樂活市集，有在地產業、小農產品和音樂會。一連兩天、熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

美翻了。春暖花開，南彰化多數黃花風鈴木盛開，與東螺溪畔木棉花道祕境爭妍、PK比美，社頭鄉朝興村高鐵高架橋下就有黃花風鈴木小農市集音樂會，二林鎮、埤頭鄉與竹塘鄉公所，接連2個周末也將舉辦踩街與寫生等活動，邀民眾出門賞花海，網美照拍好、拍滿。

南彰化多處鄉鎮種有黃花風鈴木，近日滿開、大爆發，其中彰化高鐵社頭朝興段高架橋下，整排黃花風鈴木盛開，全長近300公尺，是在地人的賞花祕境，社頭觀光產業文創協會邀集地方產業、小農，如好瀚農場、福井食堂和百年和春醬油廠等，18日起一連2天，舉辦「風靡樂活黃金雨、社頭黃花風鈴木市集」，盼吸引遊客來此賞花觀光，認識社頭在地特色。

彰化高鐵社頭朝興段高架橋下有處黃花風鈴木祕境，近日當地觀光產業協會舉辦樂活市集，有在地產業、小農產品和音樂會。一連兩天、熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

社頭鄉高鐵高架橋下賞花祕境，整排300公尺黃花風鈴木盛開、美炸，吸引不少人駐足、拍照。（謝瓊雲攝）

樂活襪之鄉博物館董事長劉信佑與總經理劉晏良父子近年用心經營觀光工廠，並結合在地產業，點、線、面串聯行銷社頭鄉的特色。身兼社頭觀光產業文創協會理事長的劉晏良說，開發此處祕境景點，希望辦市集能帶動社區及青農的發展，促進社區經濟繁榮發展。

應邀到場的彰化縣長王惠美說，春暖花開，正是黃花風鈴木盛開時節，來到社頭鄉水源路賞花，還可順道造訪樂活襪之鄉博物館、手套博物館等，購買在地產業生產的優質產品。到場參與活動的遊客，憑今年1至3月發票2張，即可兌領1棵樹苗。

竹塘鄉水神傳說木棉花季將在月底登場，還有路跑與浴衣體驗。（謝瓊雲攝）

另外，埤頭鄉公所明天將有木棉花道寫生活動、二林公所則辦理木棉花道踩街；竹塘鄉水神傳說木棉花季則自3月26日到4月4日登場，結合九龍大榕公、醒靈宮，和水神樹公廟與雙色稻田，有精彩節目演出、還有路跑、浴衣賞花體驗，相當適合輕旅行，順道採購竹塘三白（白蛋、白米、白洋菇）等，當季新鮮農特產品。

竹塘木棉道祕境，附近有座水神廟，昔日濁水溪常汜濫成災，卻怎樣都沖不走水神廟，因此有許多美麗傳說。（謝瓊雲攝）

竹塘鄉木棉花道是南彰化十大打卡祕境之一，竹塘鄉公所連續兩年舉辦木棉花季活動。（謝瓊雲攝）