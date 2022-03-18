日銀（BOJ）18日（周五）決策會議決定維持龐大振興措施，並警告烏俄戰爭危機對脆弱的經濟復甦可能造成風險。在全球央行相繼緊縮貨幣政策之際，日銀最新鴿派說法也強化外界認為日本與歐美背道而馳、維持超寬鬆政策的預期。

日銀總裁黑田東彥會後並表示，面對能源價格暫時躍升引起的物價上漲，他認為央行沒有必要升息。

美國聯準會周三宣布升息，為2018年以來首見，英國央行周四也將利率上調一碼，皆要藉此對抗節節攀升的通膨。

日銀的決議與外界預期一致，皆維持短期利率目標在負0.1％，10年期日本公債殖利率目標持平在零左右。

日銀經過兩日的會議後發布聲明提到「日本經濟上揚已成趨勢」。外界推敲此說法比上次、1月開會時悲觀一些，當時該央行表示「日本經濟已明顯上揚」。

日銀總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）在會後簡報表示，受到能源價格上揚影響，消費者物價漲幅在4月或之後可能會升抵2％，但這不會促使日銀立即政策調整。他說：「倘若是國際商品價格與進口價格推升物價上揚至2％，這不代表達到我們通膨的目標。」