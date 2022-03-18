台股上市櫃公司年報將在3月底出爐，接下來4、5月進入股東會高峰，各公司將拍板股利政策，市場看好，2021年台股獲利大成長，今年派發的總股息上看新台幣2兆元至2.5兆元，其中龍頭股扮演獲利成長引擎，也是台股的配息「大戶」，例如台積電去年配息2,593億元、今年有望再成長，投資人投資台股時，可多加留意瞄準龍頭股及高股息的台股基金。

新冠疫情蔓延全球，居家辦公、遠距互動已成為生活常態，台灣科技業受惠因而成為疫情下逆勢成長標竿，2021年前三季，台股上市櫃公司總獲利突破3兆元，創新高，市場預估全年有望挑戰4兆元。

亮眼的獲利料將推升台股總股息提升，值得注意近年台股龍頭企業對整體獲利的貢獻增加，成為獲利成長主引擎，龍頭企業配發的股息也占股息大宗，甚至相較於全體台股企業有更高的股息成長性。

以台灣50指數成分股為例，證交所統計，2010年度台灣50指數成分股配發的現金股息約4,990億元，2020年度來到8,991億元，成長幅度高達80％，同期台股上市櫃公司的現金股息從9,604億元，成長到1.56兆元，成長幅度62％。

上述例如權王台積電，2010年度配發的現金股息約777億元，2020年度來到2,593億元，成長幅度達233％，顯示龍頭股優異的獲利能力，同步帶動配息能力。2010-2020年台積電獲利成長超過220％（證交所資料期間2010/12-2020/12）。此外，塑化龍頭台塑甫宣布2021年度將配息8.2元，創歷年新高，相較於台塑2010年度每股配息4元（證交所資料期間2010/12-2022/3/10），也呈現大幅成長。

看好龍頭股動能，元大台灣高股息優質龍頭基金投資台股具高股息特色的龍頭概念股，同時為滿足國人退休理財及現金流規劃，該基金獨特設計月配息與年終加碼配息機制，打破過去買台股，只能在除權息旺季領息的投資慣性，也讓投資人在震盪環境下，能適度落袋為安。