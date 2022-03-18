《財訊》「2022財富管理大獎」於3月17日舉辦頒獎典禮，玉山證券榮獲證券類「最佳業務團隊」、「最佳數位金融」、「金融服務創新」、「最佳公益推動」及「最佳平面行銷」五個獎項，其中「最佳數位金融獎」更是第四度獲獎、「金融服務創新獎」為第二度獲獎。玉山證券透過專業團隊及跨業合作，整合線上線下金融服務，提供顧客優質的數位證券體驗，深受評審團及顧客的認可。

玉山證券積極布局數位轉型，與玉山銀行深耕數位金融領域，透過串聯證券與銀行的服務網絡，以專業的服務團隊，提供顧客國內外證券經紀、海外商品、承銷等全方位服務，並重視及傾聽顧客需求，深化經營高端客群。此外，玉山證券透過數位渠道擴大客群基礎，精進線上服務流程及數位經營深度，運用科技的力量提升顧客體驗，於2018年即以異業合作方式，與新創金融科技合作推出跨平台證券服務，受到年輕族群的喜愛，2021年線上開戶數占比高達86％；玉山證券去年成立數位分公司，採取創新的經營方式與市場開發模式，亦得到顧客高度正面回饋。玉山證券持續精進顧客體驗，也連續四年榮獲「最佳數位金融獎」。

此外，玉山證券結合資深業務人員經驗與資料科學團隊建模能力，開發能提供客觀且一致化管理顧客交易額度的AI模型，部署到DaaS（Data as a Service）平台，透過API串接線上開戶系統，並透過跨系統整合之 RPA 流程加速開戶流程；玉山證券亦為國內首家導入國發會個人化資料自主運用（MyData）平臺之證券商，在兼顧個資安全與隱私保護下，讓顧客可在線上提供相關財力證明等資料作為證券業務申辦之佐證文件，不須臨櫃申辦，大幅縮減作業時間。玉山證券運用創新的力量，導入智能科技，蟬聯「金融服務創新獎」。

展望未來，玉山證券將持續秉持誠信正直、專業負責的核心價值，結合金融專業及有溫度的服務，讓顧客不論是透過實體通路或數位渠道，都能享有快速、方便、優質的證券投資服務體驗與服務。