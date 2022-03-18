五倍券使用期限即將到期，台中火鍋名店「菇神首采鍋物」不僅推出春季新菜單，同時推出五倍券倒數優惠案，只要4/30五倍券到期前，持任一面額五倍券或現金付款，可享平日消費滿千現折200、假日滿千現折100的優惠！

業者表示，隨著春季來臨，菇神首采鍋物特別調整菜單，以「鮮食、旬食」的概念，在菜盤中加入許多頂級、罕見的菇類，譬如新鮮的巴西蘑菇、舞菇、猴頭菇等均入列，餐後還增加甜點，讓用餐有個完美的結尾。

此外，菇神首采鍋物開幕初期曾推出「採菇秀」，將種在在太空包上的「活」菇推至桌邊，讓客人親自採摘、下鍋烹煮，體驗產地到餐桌零距離的鮮美口感，活動大受歡迎！後因季節產量調整，採菇秀一度停擺，這次搭配春季「旬食」，重新推出採菇秀吸客，現在只要來店用餐，消費滿2,000元或自費100元，即可體驗親手採菇的樂趣；消費雙人套餐以上，再加贈「去骨雞腿肉」一份！

為方便消費者任何時刻想用餐時都能吃到，菇神首采鍋物特別延長用餐時間，從早上11點一直營業到晚上21：30，下午時段不休息，讓想在下午時段悠閒品嚐美食的消費者，多一處新選擇。

「菇神首采鍋物」是由去年獲得米其林必比登推薦的台中新社「菇神景觀餐廳」業者所開設，位於台中市台灣大道旁，讓無暇上山的消費者，可就近在市區品嚐到菇神的美食。

業者表示，除了台中新社總店、勤美誠品附近的「菇神首采鍋物」外，要前往溪頭途中的鹿谷也有一家菇神分店，前往附近爬山、郊遊的遊客，有機會可就近前往品嚐。