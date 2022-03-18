澳洲監管機關18日對Meta（原臉書）提起訴訟，指控其縱容詐騙廣告，允許詐騙集團利用知名人士代言的加密貨幣假廣告，已有民眾損失數十萬澳元。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）指控，Meta旗下社群媒體平台臉書「涉嫌協助、教唆或在知情的情況下，參與廣告商的詐騙、誤導行為」。這些詐騙廣告利用澳洲電視節目主持人David Koch、企業主Dick Smith、新南威爾斯省省長Mike Baird等知名人士當幌子， 宣傳投資加密貨幣，吸引用戶點入連結並註冊，隨後詐騙集團再以電話連環扣，說服用戶把錢存進虛假的投資計畫。

這些廣告後來被踢爆是騙局，且當中出現的公眾人物從未同意代言。澳洲礦業大亨Andrew Forrest在2月也對Meta提告，指控其未阻止詐騙集團使用他的影像製作假廣告。

ACCC主席Rod Sims表示，Meta應該為臉書平台上的詐騙廣告負責，Meta為了賺錢故意對這些廣告視而不見，目前已知有一名消費者損失65萬澳元，Meta的不作為已違反澳洲相關法令。

Meta則表示，公司不希望臉書上的廣告試圖詐騙金錢或誤導民眾，這樣的行為不僅違反公司政策，對社群也沒有任何好處，公司也正在調查和阻止這類廣告。