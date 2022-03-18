國防部為強化後備戰力，推出為期14天的「史上最硬教召」，終於在今天(18日)正式落幕，也受到全台民眾注目。然而卻有一名入伍2年的特戰兵發表一封公開信給總統蔡英文，大罵教召用的裝備是全新的，志願役的裝備卻要自購，引發討論，文末最後一段話更是讓人冷汗直流，直呼「整個連要起飛了」。

臉書粉專《解讀國軍軍事新聞》貼出一封志願役軍人的公開信，標題寫著「入伍兩年失望的士兵」，表示自己是陸軍特戰兵，入伍前軍方畫大餅，保證可以存很多錢，但為何志願役裝備都要自己買，教召人員使用的裝備卻都是全新的，還要被長官罵「不是公發的裝備」。

一名特戰兵寫信給蔡英文大吐口水，抱怨差別待遇，網友看到最後一段嚇壞，直呼「整個連要起飛了」。

特戰兵對蔡英文喊話「國防自主我覺得很棒，台灣也有這能力，但可不可以參考基層意見，或看看別的國家怎麼做的」。他說，長官思維無法跟現代接軌，事情也都推給基層，只會做表面功夫，難怪留不住人才，虛有其表。

特戰兵更舉林彰良上校為例，表示林上校就是真的懂特戰的長官，非常認真，比小兵付出更多，累上100倍的長官，但大家都很服他，現在的連長也是很棒的長官，然而如今的新兵近來除了站哨、公差、打掃外什麼都不會，到底拿什麼跟人打仗？

文末特戰兵更是火力全開，表示希望總統看到能處理，但沒處理他也不意外，「畢竟有怎樣的三軍統帥就有怎樣的國軍」。

信件曝光也引發軒然大波，鄉民也紛紛留言討論：「這樣嗆小英，整個連要起飛了」、「總統會說你們要自立自強」、「當兵不能說實話的，傻孩子」、「烏克蘭演員當總統，台灣是總統當演員」、「小小特戰兵如此放肆，你們有網軍重要嗎」、「教召就是超大型宣傳啊，當然用最好的」、「三軍統帥沒當過兵，身邊的策士也沒當過兵，然後搞最硬教召」、「這個會連坐罰多少人啊，害怕」、「還把自己的單位跟名字全寫出來，不愧是特戰兵，真的不怕死XD」。