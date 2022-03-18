為有效提升後備部隊戰力，陸軍第六軍團步兵第206旅首梯新制14天教育召集訓練，今日順利解召。《軍聞社》報導，全體教召員具體展現保國衛民的決心與實力，厚植後備戰力與民、物力動員能量，鍛鑄捍衛國家安全的堅強實力。

陸軍第六軍團指出，新制教育召集訓練，以有效恢復召員戰鬥技能為目的，為使教召員肆應各種作戰型態，訓練內容配合期程進行調整，增加行軍宿營、營戰備任務訓練等科目，並置重點於專長複訓、射擊訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能，以驗證新制教育召集訓練成果，建立未來接訓常數，持續精進教召訓練。

陸軍第六軍團強調，面臨嚴峻的敵情挑戰，為提升後備戰力，打造最堅實的國防、守護家園，六軍團依「處處皆戰場，時時都訓練」指導，結合部隊任務至各戰術位置施訓，強化教召員熟悉戰場環境與戰鬥技能，嚴格落實訓練、務實驗證各項戰術作為的可行性，以發揮全民防衛動員力量，提升整體防衛戰力。

榮獲績優教召員的施惠斌士官長說，他是從海巡退伍，此次教召讓他收穫很多，從訓練強度、目的與意義，都有一套很完整的規劃，也讓他更了解，如果在戰時自己該到的守備地境，並且可以在解召後，回家告訴自己的小孩，國軍官兵加上後備動員能量，絕對有信心可以守護家園。

去年6月剛退伍的余坤憬表示，一年內可以從軍兩次也是一個很特別的經驗，雖然接到教召通知的時候覺得很倒楣，但是經過14天的訓練，再加上退伍前就是擔任機槍兵，所以簡單經過專長複訓之後，很快就可以上手，慢慢回憶起服役的點點滴滴，喚起軍事訓練的記憶，再透過精實的訓練，讓我隨時準備好，保衛自己國家。