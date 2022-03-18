「喝符水才能治百病保平安」，有名人妻在臉書投稿，她表示4個月大的兒子被婆婆以符水泡牛奶餵食，讓她非常的氣憤，但婆婆卻認為2萬元求得的平安符，可以治百病保平安，經過此事，她表示不會再回婆家，婆婆也別想再抱孫；網友紛紛表示「符水是拿來洗的不是喝」、「花20,000是遇到神棍了吧」。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿，她表示有次外出時，將4個月大的兒子交給婆婆代管，竟發現婆婆用符水泡牛奶給兒子喝，她還提到婆婆認為，「喝符水才能治百病保平安」，況且平安符是花2萬元求得的好東西，讓她非常的無言。

她還說，曾拿新聞報導給婆婆看，表示金紙有大量重金屬及戴奧辛，長時間食用會導致腎臟及肝臟損壞，但婆婆卻不在意照樣喝符水，喝到去洗腎；她強調經過這次事件，不會再回婆家，婆婆也別想看孫、抱孫。

文章一出，網友紛紛留言表示「喝到肚裡的真的無法容忍！鐵定翻臉」、「看到這種長輩我都會懷疑我真的活在2022年嗎」、「這種真的有病，自己喝符水就好了，還要拖其他人下水」、「為了自己的小孩健康，真的要搞清楚符令這東西」、「符水是拿來洗的不是喝，大人小孩喝了都會肚子痛」、「花20,000是遇到神棍了吧」、「符水這種東西我只能夠接受洗澡」、「我們是用符水洗澡，喝也都只是沾個3滴而已，泡奶真的有點過分」。

事實上，之所以會有喝符水的習俗，是因為古代畫符用的是「硃砂」，有鎮定安神的功效，不過後來因為有含汞疑慮，加上現代人已不再將符水視作萬靈丹。