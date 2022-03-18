國境尚未完全開放，國旅熱潮依舊強勁，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館及宜蘭礁溪館掌握商機，聯手推出兩券玩兩地「潮玩雙城 買一送一」優惠住房專案，即日起至4月30日，雙人住兩館各一晚3,999元起，每晚均含翌日自助式早餐，兩晚不需連續入住、旅人可自行安排假期出遊，享受度假氛圍更為彈性便利。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠，住房專案適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

捷絲旅所推出的「潮玩雙城 買一送一」優惠住房專案，內含台北西門館及宜蘭礁溪館各一晚，兩家飯店皆位於當地市中心，交通機能便利，針對親子家庭出遊族群，同樣貼心提供買一送一優惠，家庭四人房2晚也只要6,699元起，平均每人每晚不到850元，全家人潮玩西門町、礁溪享暖湯，一起旅行共創美好假期回憶。

捷絲旅台北西門館鄰近繁華、熱鬧的西門町商圈，是感受國際級時髦流行文化、品嚐在地美味小吃的下榻首選。捷絲旅宜蘭礁溪館位於近郊熱門溫泉風景區，甫獲2022網路人氣大獎冠軍，客房擁有超大的獨立景觀湯池，房客隨時均可享受美人湯泉、盡享放鬆時光。雙城聯賣之際入手超划算，把握五倍券使用倒數計時，開啟精彩難忘的雙城之旅。