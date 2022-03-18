成本、歲修催化，遠東區AN、MMA現貨行情聯袂向上墊高。其中，AN報價勁揚125美元，每噸達1875美元，周漲幅7.14％；MMA上漲50美元，每噸價格1970美元，周漲幅2.6％。台塑（1301）、中石化（1314）收益加分。

台塑旗下AN年產28萬噸、MMA年產9.8萬噸。中石化AN年產22.4萬噸，營收占比約三成，頭份廠和小港廠各年產20萬噸CPL；持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

台塑表示，第二季MMA有3家同業歲修，合計年產能43萬噸(韓國LX MMA18萬噸、三菱化學19萬噸)，占亞洲產能9.4％，加上泰國PTTAsahi(年產能7萬噸)因設備異常降載，市場供給減少，且原油價格持續上揚，印度客戶重回現貨市場增加採購，供應商順勢嘗試調高報價，預估後市行情持穩走堅、小漲。

俄烏戰爭延燒，俄羅斯遭西方國家連番制裁，金屬、化學品供給都受衝擊。由於俄國是AN與CPL供應大國，每年AN出口量達20萬噸；隨著國際制裁發酵，催化報價走揚。

中石化目前稼動率維持滿載，3、4月進入下游服飾需求旺季，有助CPL產品報價，加上AN 價格上揚，營運蓄勢更上層樓。

中石化向下游PA 6進行垂直整合，鎖定紡織、工程塑膠產業、運動休閒、車用、醫療設備、智慧3C、5G等工塑產業領域；PA 6營收比由3％逐步提升到16％。大陸如東威名石化一貫廠已產出PA，CPL原料環己酮也試車完畢。