油價上漲、通膨，加上憂心海運塞港再現，全球飲料廠對瓶用酯粒的需求增加、下單動能持續，國內主要瓶用酯粒廠遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）手中訂單能見度已到第二季。市場指出，以全球對瓶用酯粒整體需求，每年以3％～4％的幅度成長，國內瓶用酯粒產業榮景應可持續到年底。

進入需求旺季，產能滿載，瓶用酯粒廠表示，第一季末，報價可望調漲。

看好瓶用酯粒未來三～四年前景，遠東新、新纖、力麗都已陸續擴充產能。

遠東新指出，品牌飲料廠對瓶用酯粒、尤其是回收酯粒(R-PET)所產製的瓶用酯粒的需求，每年都是配合全球淨零排、減碳的標準而增加，預期，今年也不例外。

市場預估，遠東新今年R-PET的瓶用酯粒出貨量應會比去年增加5％以上。

看好酯粒、尤其是回收酯粒的產業景氣可持續熱絡，新纖已積極在東南亞布局回收酯粒(R-PET)的產能擴充。

新纖已經與日本三菱商事攜手，在泰國擴建瓶用聚酯產線，年產能約為21萬噸，在今年下半年投產。另外，越南也會新建回收寶特瓶片的產線，月產能2,000～3,000噸、年產能超過3萬噸，提供給越南當地及新纖泰國廠使用。

瓶用酯粒訂單出貨排程到4月底都已排滿，力麗指出，飲料廠需求增加，且，外送平台的訂單也成長，今年瓶用酯粒產線預期應不會缺單。