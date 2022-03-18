受惠於接單暢旺與鋼價大漲，不銹鋼管大廠允強（2034）去年業績亮麗，稅後淨利達到12.60億元、年增197.78％，EPS為2.86元，優於前年的1.04元。

允強去年營收為177.77億元、年增39.78％，營業毛利為28.93億元、年增144.34％，營業利益為13.89億元、年增199.35％，稅前淨利為17.27億元、年增237.30％，稅後淨利為12.60億元、年增197.78％，EPS為2.86元，其中第四季稅後淨利為4.32億元、季增33.33％，單季EPS為0.97元。