「有線電視新聞網」（CNN）18日報導，美國總統拜登（Joe Biden）和中國大陸國家主席習近平即將舉行電話會談，而由於目前正值俄烏戰爭關鍵時期、大陸支援俄羅斯的可能性與後果、美國警戒中俄夥伴關係、亞洲盟友關注美國態度、價值觀截然不同的兩位世界領袖正面交鋒等原因，CNN認為此次會談「極為重要」。

根據報導，拜登與習近平將於美東時間18日上午9時（台灣時間同日晚間21時）進行電話會談，雙方將討論俄烏戰爭、美中競爭等雙方共同關心的議題。白宮官員透露，通話可能會「相當緊張」，因為白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近期才與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行了長達7小時的會談，且拜登17日才宣稱，習近平「不相信民主能在21世紀繼續維持」。

CNN指出，拜習此次電話會議之所以如此重要，可列出5大原因，包括目前正值俄烏戰爭關鍵時刻，俄羅斯已在烏克蘭遭受重大損失，是否獲得中國大陸的支援，可能直接攸關戰爭的最後結果。

若中國大陸向俄羅斯提供軍事裝備和經濟支援，將導致其未來很長一段時間內，與西方世界的關係會陷入低谷；不過CNN認為，中國大陸與歐盟和美國的貿易規模，超出中俄貿易額的10倍以上，習近平應不會在爭取國家主席歷史性第3任期的今年，做出風險這麼高的決定。

而在俄羅斯入侵烏克蘭之前，該國與中國大陸的關係便愈來愈密切，宣稱「友誼無上限」，引發美國對兩者共同衝擊現有國際秩序的擔憂；且美國在亞洲的盟友，包括直接面臨中國大陸軍事威脅的台灣，正密切關注美國的態度，確保自身安全是否受到保障。

最後，拜登與習近平身為世界兩大強權的領袖，卻擁有截然不同的價值觀，且就算俄烏戰爭吸引各方目光，美國仍將中國大陸視為最關鍵的挑戰者，因此兩人的對話或將進一步牽動全球局勢。