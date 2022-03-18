烏俄戰火持續延燒引發全球關注，台視新聞台日前派出擁有英、俄、日多國語言能力的國際特派記者許齡文與攝影胡偉倫，2人24小時內旋風收拾行囊裝備前往烏波邊境採訪，以最貼近戰事的角度與畫面，帶給觀眾第一手即時報導。台視新聞台經理左燕妮表示：「面對這場全球關注的戰役，雖然台視新聞有來自各大通訊社的新聞素材，但仍希望有屬於我們台灣自己的觀察和角度，讓新聞面向可以更多元，不至於都完全仰賴國際通訊社供稿。」

台視新聞台記者許齡文和胡偉倫，克服時差與長途飛行疲憊，抵達波蘭後立即展開採訪任務，第一站前往波蘭華沙中央車站，映入眼簾的是二戰後最大難民潮，許齡文透露印象最深的是她以俄文訪問一位來自烏國卡爾可夫的老奶奶，尤其當老奶奶哽咽提到：「俄國是我們的兄弟之邦，到底為何狠心用飛彈摧毀家園。」

面對各種生離死別的故事，讓許齡文忍不住紅了眼眶，但仍強忍感傷收拾情緒，馬不停蹄驅車前往車程6小時以上的烏波邊境城市克羅西琴科，而原定計劃要前往另一座邊境城市普熱梅希爾(Przemysl)，不過卻因為烏波邊境幾乎所有飯店都挪作收留難民之用，在訂不到房間的狀況下只能滾動式調整採訪地點，許齡文透露不斷地修正採訪路線，是這趟採訪比較花費時間的部分。接下來這段時間，台視新聞台特派記者將持續挺進包括普熱梅希爾等各烏波邊界城鎮，採訪報導這波二戰以來歐洲最大的難民潮及眾多波蘭志工們的愛心。

為提供國內觀眾最完整烏俄戰事報導，許齡文與胡偉倫這次採訪任務並未設定回程時間點與日期，許齡文表示：「出發前就知道是一個艱困的任務，會全力發掘更多新聞內容帶給台灣觀眾更多不同視野的報導。」除了直達烏波邊境採訪外，台視新聞台也集結優秀的國際新聞夥伴美聯社(AP)一同合作，無時差提供觀眾最新、最快、最深入的內容。而連日來全心投入採訪任務的許齡文跟胡偉倫，也都衷心期盼戰火能早日停歇，許齡文表示或許過去沒有認真體會和平的重要，但從今以後自己的生日願望將都將會是世界和平。