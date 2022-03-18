清華大學印度台灣華語教育中心籌備兩年，適逢18日為印度色彩節，發表首本印度國別化華語教材《不可思議華語》，搶攻印度華語市場。印度台北協會副會長崔柏尚與全台30多名印籍教授齊聚清大，共度色彩節並歡慶教材在台印兩地同步發行。該本教材主打印度文化特色，讓有志學習華語的印度學生能「無痛」上手。

台印交流頻繁，教育部也在清大成立印度台灣華語教育中心，致力推進台印關係，近幾年也逐一在印度本地大學成立10個印度台灣華語教育中心。為了促進在印華語教育發展，位在清大的印度台灣華語教育中心籌備兩年，由教育部全額支持，撰寫出專為印度生設計的話語教材，並在台印兩地印刷及發行。

清大計畫辦公室主任王偉中表示，在台印籍教授約40人、清大印籍生約300人、成大也有200人，台印交流蓬勃，順應此潮流，特別設計以印度文化為主題的華語文教材課本，未來將陸續推出印度國別化商用華語系列，為印度學習者提供量身打造的全方位華語叢書。

該本教材饒富文化意涵，該書主編陳淑芬教授說，籌備時即向台、印、美3地多位顧問反覆諮詢，組織由10名華師50名印度生的試教團隊，浩大的工程就為了推出貼近印度文化、台灣生活與華語教學兼具的教材。

印度學生辛如詩興奮表示，自己學華語多年，終於遇到一本對照中醫與印度醫學阿育吠陀的教材，還有瑜珈、印度婚宴的內容，能輕鬆用華語跟台灣人談自己的國家。