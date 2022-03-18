技嘉科技（2376）去年受惠主機板、顯示卡、伺服器及PC相關業務等旗下事業營運動能齊揚，全年度營收、獲利雙創高，稅後淨利達近133.4億元、年增逾兩倍，全年稅後每股盈餘（EPS）亦站上21.01元新高。今（18）日技嘉並公告擬將配發每股現金股利12元，以收盤價130.5元估算，現金殖利率9.2％。

技嘉18日召開臨時董事會，決議通過2021年度股利政策，擬每股將配發現金股利12元，為歷年來新高，配息率近六成，發放總額達近76.2億元。