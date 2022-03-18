技嘉每股配息12元 殖利率突破9％ 19:542022/03/18 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 技嘉科技（2376）去年受惠主機板、顯示卡、伺服器及PC相關業務等旗下事業營運動能齊揚，全年度營收、獲利雙創高，稅後淨利達近133.4億元、年增逾兩倍，全年稅後每股盈餘（EPS）亦站上21.01元新高。今（18）日技嘉並公告擬將配發每股現金股利12元，以收盤價130.5元估算，現金殖利率9.2％。 技嘉18日召開臨時董事會，決議通過2021年度股利政策，擬每股將配發現金股利12元，為歷年來新高，配息率近六成，發放總額達近76.2億元。 《通信網路》智邦去年每股賺8.44元 派息率71% 智邦去年每股賺8.44元 配息6元 #技嘉 #每股 #年度 #伺服器 #每股配息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》國巨去年獲利增9成 每股賺46.46元 08:582022/03/18 財經 安格去年每股大賺6.59元 擬配股利共5元 20:242022/03/18 財經 同欣電去年每股賺15.49元 04:102022/03/18 證券．權證 甩連3年虧損陰霾!凌巨去年重返獲利 每股盈餘0.21元 10:132022/03/18 財經 《電機股》東台去年轉盈 擬配息0.2元 10:382022/03/18 財經 《電子零件》國巨減資20% 退股東每股2元 17:392022/03/17 財經 穩懋去年賺52.10億 擬配息8元 19:072022/03/18 財經 配息率跌破三成 國巨股價重挫逾半根 10:422022/03/18 財經 《半導體》長科*去年EPS4.81元 今年再向上 08:582022/03/18 財經 《電腦設備》奇鋐去年每股賺8.21元 陸廠復工、Q1安啦 16:192022/03/18 財經 歐付寶17日每股83元掛牌興櫃一般板 09:582022/03/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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