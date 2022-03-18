打造普惠金融環境，中華郵政公司推「郵政數位存款帳戶」，主打尚未有存簿帳戶的學生族群，拚增加萬人開辦。發言人陳敬祥18日表示，21日將正式開辦，並推出新版「行動郵局」APP，結合郵務、儲匯及壽險功能。

在普惠金融的可及性上，郵局擁有全台1,299萬個通路，為擴大範圍至數位原生族群，此次推出郵政數位帳戶鎖定大三、大四等沒有申請過郵局帳戶的學生青年，推出存15萬元內簿利率0.8％、5次免手續費等優惠。惟依規定，一人僅能擁有一個郵局帳戶，因此現有實體帳戶的客戶，若欲使用新服務，原先的帳戶必須停用。

陳敬祥說，郵政數位存款帳戶，提供本國成年人透過網路方式至數位存款帳戶專區申請存簿儲金帳戶，開戶時亦可同步線上申辦郵政 VISA金融卡、網路郵局及行動郵局APP等服務，並可將帳戶連結街口支付及一卡通MONEY等電子支付帳戶，或將卡片新增於台灣行動支付APP。

陳敬祥指出，行動郵局APP改版後包含無卡提款、無密碼化、實體數位整合等功能，同時有提供郵務追蹤、帳單查詢等服務，其中無卡提款部分可透過手機上的QRcode執行。

為慶祝郵政數位存款帳戶及行動郵局APP開辦，中華郵政舉辦「數位帳戶早鳥刷卡禮」，民眾於3月21日至6月30日，完成數位帳戶開立，並使用該帳戶所屬的郵政VISA金融卡刷卡消費累積金額達新臺幣999元以上，即可獲贈王品集團500元即享券（限量5,000份）。

此外，在3月21日至5月31日也有「郵局APP 登入抽黃金」活動，民眾下載行動郵局APP並完成指定任務，有機會抽中價值新臺幣2.3萬元的黃金鑄錠、i郵購購物金2萬元及超商1,000元虛擬商品卡等。