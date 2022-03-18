台北國際烘焙暨設備展今年以「舒心烘焙，療癒你心」為主題，在台北南港展覽館一館正式展出。台灣烘焙業不管在技術、行銷、包裝及創新方面皆擁有相當優越的實力，每年商機有近600億元之多。
展場集結國內各大知名糕點品牌及設備業者，超過350家廠商、1300個攤位，許多首次曝光、展場限定、最低38折的專屬優惠，讓民眾找到專屬於自己的身心靈療癒妙方。
烘焙展分別在南港展覽館一館的一樓與四樓展出，一樓為烘焙設備器具，四樓為烘焙成品、原物料區、名店街、咖啡區、比賽區及主題活動區。
主題活動區是很大亮點，包含了各種大型烘焙賽事，以及首度舉辦的「2022台灣烘焙大賞Top 30」，網羅全台極具代表性的烘焙品牌，其中有百年老展一店、國際美食大賞肯定的名店、網路熱銷爆品，以及世界麵包大賽得主，民眾只要在「2022台灣烘焙大賞Top 30」展區現場打卡就有機會品嘗入圍商品。
「療癒麵包坊」，不僅有鬆軟的巨型麵包，還能現場體驗揉麵糰的樂趣。參觀完成體驗，還有機會獲得各式折價券在展場省荷包。
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