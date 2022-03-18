台北國際烘焙暨設備展在台北南港展覽館一館登場，現場展出各類烘焙相關產品，吸引民眾進場參觀。（陳君瑋攝）

台北國際烘焙暨設備展在台北南港展覽館一館登場，現場展出各類烘焙相關產品，吸引民眾進場參觀。（陳君瑋攝）

台北國際烘焙暨設備展在台北南港展覽館一館登場，現場展出各類烘焙相關產品，吸引民眾進場參觀。（陳君瑋攝）

台北國際烘焙暨設備展在台北南港展覽館一館登場，家用烘焙耗材展區吸引個人買家詢問洽購。（陳君瑋攝）

台北國際烘焙暨設備展在台北南港展覽館一館登場，現場展出特色烘焙商品，吸引民眾目光。（陳君瑋攝）

台北國際烘焙暨設備展在台北南港展覽館一館登場，現場展出特色烘焙商品，吸引民眾目光。（陳君瑋攝）

蔡英文總統17日出席台北國際烘焙暨設備展，致詞表示「這是我這禮拜最喜歡的行程」，並透露自己喜歡的甜點，包含馬芬、司康、藍莓派、貝果、光餅等。（陳君瑋攝）

蔡英文總統出席台北國際烘焙暨設備展，蔡英文總統（左二）、台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓（中）及來賓一同進行開幕儀式。（陳君瑋攝）

台北國際烘焙暨設備展今年以「舒心烘焙，療癒你心」為主題，在台北南港展覽館一館正式展出。台灣烘焙業不管在技術、行銷、包裝及創新方面皆擁有相當優越的實力，每年商機有近600億元之多。

展場集結國內各大知名糕點品牌及設備業者，超過350家廠商、1300個攤位，許多首次曝光、展場限定、最低38折的專屬優惠，讓民眾找到專屬於自己的身心靈療癒妙方。

烘焙展分別在南港展覽館一館的一樓與四樓展出，一樓為烘焙設備器具，四樓為烘焙成品、原物料區、名店街、咖啡區、比賽區及主題活動區。

主題活動區是很大亮點，包含了各種大型烘焙賽事，以及首度舉辦的「2022台灣烘焙大賞Top 30」，網羅全台極具代表性的烘焙品牌，其中有百年老展一店、國際美食大賞肯定的名店、網路熱銷爆品，以及世界麵包大賽得主，民眾只要在「2022台灣烘焙大賞Top 30」展區現場打卡就有機會品嘗入圍商品。

「療癒麵包坊」，不僅有鬆軟的巨型麵包，還能現場體驗揉麵糰的樂趣。參觀完成體驗，還有機會獲得各式折價券在展場省荷包。