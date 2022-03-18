響應臺灣政府再生能源及綠色金融政策，日本丸紅株式會社(Marubeni Corporation)100％持股的臺灣子公司辰亞能源今宣布與臺灣三大壽險公司，包括全球人壽、中國人壽與新光人壽共同投資綠能產業，這是臺灣史上首次壽險公司與日本大型商社在太陽光電領域上的合作案，除兼顧ESG永續金融，也藉由擴大投資臺灣再生能源市場，提供臺灣更多綠色能源。

全球人壽表示，這次與壽險同業、辰亞能源共同投資綠能產業，預計將投入新臺幣5億元，以具體行動響應金管會「綠色金融行動方案2.0」政策；全球人壽亦持續推進授信、籌資及投資等多面向永續金融的實際行動，截至2021年底，相關投融資項目預計投資總額約新臺幣170億元。

辰亞能源表示，有壽險業的資金挹注，不僅加速國內再生能源產業發展，也讓壽險公司擁有長達20年穩定的收益來源，並同步降低因投資海外標的所衍生的匯兌風險，兼顧保戶的權益保障、長期投資報酬率目標以及企業社會責任的實踐。

全球人壽總經理馬君碩表示，保險業身為地球一份子，這次用實際行動落實永續發展，呼應政府2050年碳排放目標與淨零路徑圖，關注投融資標的的碳排放量，建構發展永續金融的能力，一步一腳印從董事會決定策略，到推動全公司落實執行，讓「永續」成為企業文化之一。

全球人壽透過投入綠能及再生能源領域，加速國內再生能源產業發展，馬君碩表示，未來仍會持續投入，既兼顧企業社會責任，又能獲取長期穩定的收益來源，實踐對保戶的長期承諾。

為推動永續金融所涉及層面與專業領域相當廣泛，全球人壽未來將進一步強化培育永續金融人才，妥善運用金融業於金融市場之角色，引導企業及投資人重視永續議題，促成投資與產業共同追求永續發展的良性循環，達成減碳及永續發展的目標。

自2019年底參與投資離岸風電項目台灣風能股份有限公司以來，全球人壽持續推展國內再生能源專案股權投資，截至2021年12月為止，已完成7個再生能源公司的股權投資，包括離岸風電、陸域風電、地面型太陽光電、屋頂型太陽光電、水面型太陽光電、漁電共生等各式樣態，各投資項目之目標裝置容量合計為1466MW，目前完工併聯容量已達302.5MW。

除直接參與再生能源公司的股權投資之外，全球人壽也參與離岸風電專案融資及投資綠色債券，並透過投資國內投信子公司發行的私募股權基金，間接投資綠能相關項目，相關投融資項目預計投資總額約新臺幣170億元，並已投入約72％的資金，亦將持續尋求在再生能源發電及儲能業務等相關綠能產業的投資機會，並進一步擴增綠能及再生能源領域投資規模。