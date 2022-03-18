七股遊客中心「六號小島」，療癒新景點。（劉秀芬攝）

七股遊客中心「六號小島」，療癒新景點。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

七股遊客中心「六號小島」，療癒新景點。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

位於台61線西濱快速道路旁的雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心，是濱海知名的攝影熱門景點。雲管處為了延續去年舉辦「地景藝術饗宴」的熱度，於七股遊客中心打造療癒新景點「六號小島」地景裝置藝術，即起開放遊客參觀。

「六號小島」由曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良設計創作，於遊客中心景觀池打造水上裝置藝術「六號小島」，將七股鹽業歷史透過虛擬故事轉化成實體作品，期望傳達地方已被遺忘的鹽田地景變遷與曬鹽人故事。

陳昱良說明，「六號小島」所在位置剛好是80年前日治時期七股南鹽區的第6生產區，故以此命名。作品詮釋七股曾經的魚塭徵收、鹽生產機械化、鹽田廢曬等居民心境與鹽工人生縮影，轉化成一座島嶼和小屋的水上裝置藝術，並且結合早期送海水進鹽田的「鹽風車」意向，傳達一種寂靜美的空間意境。

「六號小島」由象徵鹽工人生單一筆直的60米長步道作為作品開端，連結一座直徑長15米的小島，宛如孤島上的小屋，於日昇日落陽光照射下，光線透過鏤空的幾何圖塊產生不同光影變化，而外觀「鹽」色代表製鹽的自然要素，陽光、海水與海風。

雲管處處長陳煜川表示，盼「六號小島」能成為台61線新的拍照熱門景點，增加雲嘉南沿線觀光的趣味，另外也提醒遊客，景觀池的水位會隨潮汐變化而漲退，與摩西分海有異曲同工之妙，如水位漫淹過步道，請遊客勿進入。