台北市士東路18日晚間6時54分發生一起死傷車禍，39歲簡男駕駛黑色自小客車，由士東路往東行駛，因車速過快，猛然撞上過斑馬線的3名路人，其中65歲謝姓婦人因傷重已無生命跡象送醫宣告不治，另遭撞的2名女高中生，分別為廖女及吳女，兩女因嚴重骨折現正送醫治療中。
警方初步調查，簡姓男子開車沿士東路西向東，疑似車速過快，撞上走斑馬線的謝女等3人，其中謝女因傷重已無生命跡象送醫宣告不治，吳、廖兩名女高中生分別送往新光、振興醫院救治中。
台北市士東路18日晚間6時54分發生一起死傷車禍，39歲簡男駕駛黑色自小客車，由士東路往東行駛，因車速過快，猛然撞上過斑馬線的3名路人，其中65歲謝姓婦人因傷重已無生命跡象送醫宣告不治，另遭撞的2名女高中生，分別為廖女及吳女，兩女因嚴重骨折現正送醫治療中。
警方初步調查，簡姓男子開車沿士東路西向東，疑似車速過快，撞上走斑馬線的謝女等3人，其中謝女因傷重已無生命跡象送醫宣告不治，吳、廖兩名女高中生分別送往新光、振興醫院救治中。
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