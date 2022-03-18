台北市士林區晚間發生一起自小客車高速衝撞行人嚴重車禍，此車禍造成3民眾受傷，其中1位婦人送醫宣告不治 。（陳鴻偉翻攝）

台北市士林區晚間發生一起自小客車高速衝撞行人嚴重車禍，此車禍造成3民眾受傷，其中1位婦人送醫宣告不治 。（陳鴻偉翻攝）

台北市士林區晚間發生一起自小客車高速衝撞行人嚴重車禍，此車禍造成3民眾受傷，其中1位婦人送醫宣告不治 。（陳鴻偉翻攝）

台北市士東路18日晚間6時54分發生一起死傷車禍，39歲簡男駕駛黑色自小客車，由士東路往東行駛，因車速過快，猛然撞上過斑馬線的3名路人，其中65歲謝姓婦人因傷重已無生命跡象送醫宣告不治，另遭撞的2名女高中生，分別為廖女及吳女，兩女因嚴重骨折現正送醫治療中。

警方初步調查，簡姓男子開車沿士東路西向東，疑似車速過快，撞上走斑馬線的謝女等3人，其中謝女因傷重已無生命跡象送醫宣告不治，吳、廖兩名女高中生分別送往新光、振興醫院救治中。

台北市士林區晚間發生一起自小客車高速衝撞行人嚴重車禍，此車禍造成3民眾受傷，其中1位婦人送醫宣告不治 。（翻攝自臉書Gangs of Tian Mu 天母幫）