資訊戰手段無奇不有，近期英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）就接到詐騙電話，一位自稱是烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)的男子試圖在通話中提出誤導性的問題，華勒斯察覺異狀立刻將長達10分鐘的談話掛斷，目前下令全面展開調查，華勒斯指責俄羅斯在暗中搞鬼並稱此舉是「骯髒的伎倆」。

據路透社報導，該視訊電話的起源是由一封自稱是烏克蘭大使館的一名助理，發送的電子郵件到英國政府，然後才被轉發到國防部。華勒斯昨日(17)白天在推特寫下:「一位假冒烏克蘭總理的男子向我提出幾個誤導性的問題，我覺得不對勁，馬上掛斷電話。」更進一步表示，就算俄羅斯使出再多的假消息、骯髒、扭曲的「奧步」，都無法轉移全世界對其入侵烏克蘭的注意力。華勒斯更稱「這是一次絕望的嘗試」。

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022

No amount of Russian disinformation, distortion and dirty tricks can distract from Russia’s human rights abuses and illegal invasion of Ukriane. A desperate attempt. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022

貼文一出，英國內政部長巴特爾(Priti Patel)也跳出來表示自己也成為目標，她在推特寫下:「類似事件我也遇過，在如此艱難的時候試圖分裂我們大家。我們永遠和烏克蘭站在一塊兒!」

「今日俄羅斯」(RT)報導，自衝突以來，烏克蘭總理什米加爾向來保持低調，都是由總統澤倫斯基負責處理與西方的溝通事宜。消息人士透露，華勒斯已經下令展開調查，要釐清這通惡搞電話的始作俑者。

事實上，惡作劇電話不是第一次在英政府發生。2015年，假冒來自「政府通信總部」(GCHQ)的負責人，試圖透過電話連繫前任首相卡麥隆(David Cameron)。2018年5月，時任外交部長的英國首相強生（Boris Johnson）與一名自稱亞美尼亞(Armenia)總理的騙子大談關於國際情勢以及文學。