扇形車庫周邊閒置台鐵辦公大樓等，台鐵已經標租，Ｌ型辦公市將打造民間鐵道博物館等，18日扇庫講堂率先開張，揭開活化的序幕。（吳敏菁攝）

扇形車庫周邊閒置台鐵辦公大樓等，台鐵已經標租，得標廠商表示，圍牆外的連棟宿舍將打造美食街，引進75家食堂。（吳敏菁攝）

扇形車庫周邊閒置台鐵辦公大樓等多達8大棟，包含紅樓、乙種工業用地等，總樓地板面積達4543平方米，台鐵委外標租，廠商計畫分期投入3.7億元，成立民間鐵道博物館、清酒博物館、引進75家美食商店、新造市街等，18日扇庫講堂率先開張，揭開活化的序幕。

扇形車庫不僅有造型優美、全台碩果僅存的火車頭旅館，周邊更有偌大閒置場域，除了隔了一條民生地下道的彰化台鐵宿舍群已登入文化景觀區，扇形車庫周邊也被閒置辦公大樓建築團團包圍，宛如一座迷宮。

「如果不能活化，乾脆打掉算了，讓扇形車庫有穿透性視野」台鐵委外營運多次流標，地方等得洩氣，還一度喊拆，去年底台鐵修正標租案，廠商得標了，整修工程已經啟動。

得標古城新生投資有限公司董事長方嘉裕表示，要活化量體龐大，將以每半年為期，啟動一項新主題，期程橫跨1年半，預計總投入3.7億元，設定20年營運期。

首先從最緊鄰扇庫的L型辦公大樓開始，3樓總樓地板面積1445平方米，轉型民間鐵路博物館，預計6月9日迎接鐵路節開張，部分空間作為扇庫講堂，開放免費參加。

方嘉裕表示，扇庫講堂聘請知名文史工作者石錦明、陳仕賢、蔣敏全、魏孝穆等擔任文史篇講師，陸續規劃有產業經濟篇等，未來扇庫圍牆外的兩棟宿舍樓層將打造美食街，引進75間日式食堂，預計年底開張，戶羽機關外旁的紅樓，也將轉型作為清酒博物館。

此外，佔地龐大乙種工業用地，要重新造街，打造新戶町，每年推出新主題，既有戶外景觀台也將改造文創市集，規劃參訪動線，開放時間延長到晚上9點，預計再5月底攜手和台鐵正式對外進行完整的開放期程報告，迎接今年觀光鐵路年，並慶祝鐵路節。