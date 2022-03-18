春天天氣變化快，不少家庭冷氣、暖氣交換開，電費也相對驚人，不過一名男網友透露，他2個月的電費加起來只要70元，讓網友嘆為觀止，省錢原因曝光也讓大家忍不住驚呼「這電單住處根本沒住人吧」、「怎麼可以這麼少」、「我1個月的電費抵你10幾年，好狠」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》曬出最新一期的電費帳單，可見應繳總金額只要70元，讓不少網友嘆為觀止，「這電單住處根本沒住人吧」、「是在過原始人生活嗎」、「基本費而已，等於連電燈都幾乎沒在開」、「你家是不是沒有電器商品」、「好強求教學」。

對此，原PO也留言解釋，他一個人住在三合院裡，平時只有晚上在家，回到家也幾乎都在睡覺。他也透露，家中電器其實不多，只有電燈、冰箱、冷氣、電扇等，但冬天不會用到冷氣、電扇，因此省下不少錢，「不過夏天開冷氣，電費也要繳200元左右」。

省錢原因曝光後，也引來網友熱烈回應，「怎麼可以這麼少」、「我輸了，我們還要繳188元」、「沒住人的房子電費都比你高」、「我也是自己一個人住，怎麼電費差那麼多」、「我1個月的電費抵你10幾年，好狠」、「我沒繳過低於1000元的電費」、「我們大樓要分攤的公共電費還比自家電費多」。