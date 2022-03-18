去年恆春「半島歌謠祭」因疫情延期至今年，終於18日登場，一連3天在西門古城牆旁盛大展演，除千人傳唱經典再現外，還請來台北愛樂管弦樂團演奏美國漫威作曲家改編民謠的《恆春山海交響曲》，讓恆春民謠愈在地、愈國際。

恆春民謠傳唱百年，孕育而生的「半島歌謠祭」也成了年度指標性活動，即使去年因疫情宣布延期，但執行團隊、學校單位等未曾鬆懈，前者積極規畫活動內容、推陳出新，後者指導學生勤練琴藝、好大展身手，因此今年的千人傳唱較往年更加壯觀，除國小、國中生外，幼稚園也一起參加。

去年12月起，孩子們開始為千人傳唱練唱，不少小朋友從對閩南語生疏到能唱出一首完整曲調，看在師長眼裡滿是感動。在恆春半島各校教導創意民謠的薛榮漢說，孩子從小跟著長輩聽民謠，耳濡目染下漸漸理解閩南語及歌謠文化，傳承意義非凡。

執行團隊指出，千名學生預計19日與藝人小嫻一起站上西門古城傳唱民謠《守牛調》和《半島風聲相放伴》，將再感動眾人。團隊說，《守牛調》是特定請知名搖滾樂團「大象體操」改編，會有用Bass詮釋月琴的部分，老調新聲、別具意義。

此外，團隊也請來擅長台式情歌的李英宏改編《牛母伴》，以及美國漫威作曲家Bob改編《思想起》為《恆春山海交響曲》，將由51人編制的台北愛樂管弦樂團現場演奏，把恆春民謠「愈在地、愈國際」的精神再次發揚光大。

半島歌謠祭策展人張彥頡說，今年的歌謠祭還安排來自宜蘭的無獨有偶劇團，將帶領恆春的孩子們一同演出《朵朵的禮物》光影戲，另微光製造舞團與社區媽媽也有共舞表演，歡迎大家大手拉小手一起來玩。