中央銀行17日宣布升息一碼（0.25個百分點）後，國營銀行臺灣銀行在18日晚間宣布跟進升息，並自周一（21日）實施。這次升息後，也讓一年期、二年期、三年期定期儲蓄存款機動利率，全數重返1％大關，這次一年期足額反映0.25個百分點，二年期、三年期則調升0.28、0.29個百分點，存款族將直接受惠，但房貸族、信貸族將直接受到影響，荷包將大失血。

臺銀宣布，為配合央行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自3月21日起，調升新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06～0.30個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.01～0.10個百分點。

這次在定儲方面，就是「升好升滿」，紛紛足額升息一碼，也就是把2020年3月的2年前因疫情足額降息的部分直接升回來。

以臺銀的一年期定儲為例，固定利率調升0.28個百分點，機動利率調升0.25個百分點，調整後的機動利率高於固定利率0.02個百分點，一年期定儲機動為1.09％，一年期定儲固定利率為1.07％。

換句話說，存100萬元，一年期定儲機動利率利息原為8,400元，以調升存款利率0.25個百分點來計算，一年利息增加2,500元。

至於一般房貸、信貸，則因銀行升息，房貸族將需要多付出房貸支出。

以公股銀行的放款指數利率為例，多為多家銀行的一年期定儲固定或機動利率的算術平均數，以臺銀固定利率升幅為0.28個百分點、機動利率升幅為0.25個百分點，預期房貸利率也將調升0.25～0.28個百分點左右。

進一步試算房貸，若以本息平均攤還，無寬限期，房貸1,000萬元，期限20年來看，原先利率為1.31％，每月還款金額為47,386元，相同條件下，調升0.28個百分點，至1.59％，每月還款金額為48,670元，每月需要多繳1,284元，一年需要增加房貸支出15,408元。