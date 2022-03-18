胜肽藥物有殺菌、調控免疫反應等功能，但過去胜肽藥物的開發就像在成千上萬的胺基酸序列組合中亂槍打鳥，清華大學分子與細胞生物團隊研發出全球第一個新型胜肽設計資料庫，好比高效率的搜尋引擎，只要輸入關鍵字，數據庫即可預測出最符合研究人員需求結構與功能的胜肽序列，以利研發新藥物。

胜肽近年當紅，許多保健食品及保養品都應用了這種短鏈蛋白質，並強調分子小、更好吸收。清華大學分子與細胞生物團隊以分子動力學為基礎，研發出全球第一個研發出的新型胜肽設計資料庫，幫助學界、醫界及藥廠設計出更有效、且不傷害人體的新型胜肽藥物。

這個治療用的胜肽設計資料庫由清華大學生物資訊與結構生物研究所所長楊立威創建，團隊中的清華分子與細胞生物研究所特聘教授藍忠昱、教授傅化文應用資料庫，找到了可診斷幽門桿菌、對抗致病性白色念珠菌及大腸桿菌、及抗肝癌病變的胜肽，並投入實驗證實其功效。

過去胜肽藥物的開發，就像在成千上萬的胺基酸序列組合中亂槍打鳥，必須逐一實驗才知是否有效或對人體有害。楊立威從已有的蛋白質資料庫裡提取了170萬條的α螺旋狀胜肽，透過分子動力學的電腦模擬，找出其中的規則性，只要輸入關鍵字，數據庫即可演算出最佳胜肽序列。

生物化學專家傅化文指出，應用資料庫不僅能設計出治療效果更好的胜肽，也可應用於疾病診斷，團隊就利用資料庫找到了胃部幽門螺旋桿菌蛋白中的一段胜肽，可被市售抗體辨識，這個抗體因此有機會發展出新的診斷及治療用途。甚至團隊發展的演算法，也找到了具治療新冠肺炎潛力的胜肽。