彰化縣政府完成路港大眾捷運系統鹿港線可行性評估，送議會小組審查遭退回，縣府表示將補齊資料，下次定期大會再送議會大會審查。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會小組審查退回彰化縣府提出之「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，18日再轟，鹿港人口數8萬多、彰化市23萬多人，真撐得起捷運？小組只有13席，要讓54席議員都知道，不能這麼「甩鍋」，縣府表示，將儘速補充資料，下次定期會向議會提案。

議員吳韋達表示，鹿港線真有正當性與必要性讓人存疑，經費高達200多億，彰化縣是否能負擔？應先作足功課，妥善規劃營運計畫，退回希望喚起更多人對這案子資訊的重視。

尤瑞春議員表示，小組審查若通過，將函送到中央，毫不尊重其他議員權力，這麼大的案件，應該在議會大廳提專案報告，讓所有54席的議員了解。

議員陳銌銌指出，要讓捷運路線經過居民有更多知的權利，彰化市西區金馬路以西、高速公路特定區，農地閒置問題存在很久，是否能透過重大建設將上述問題做一次解決，看是徵收或還地於民，都要讓居民清楚知道。

黃盛祿質疑，選舉又到了，又見台中古根漢翻版，透過小組審查背書要讓議會及行政院背黑鍋，以鹿港和彰化市人口，是否有此必要性？沒經過詳細規劃和計算，將是拖垮彰化縣政府的大錢坑。

洪騰明指出，地方很多居民都不清楚，以當前人口數來推動這樣的捷運，對彰化財政非常的困難，營運也非常的困難。

議員楊妙月，沿線居民都不知道，土地將被徵收也沒個譜，要求更仔細規劃，再來進行審查。

彰化縣政府表示，軌道建設爭取核定程序複雜且時間冗長，依規定召開地方公聽會及規劃書圖的公開閱覽事宜，同時也為工程預算研擬財務編列計劃，鹿港捷運線可行性研究只是縣府跨出的第一步，會儘速補充資料，爭取全體議員們共同支持，早日報請交通部審議以取得中央的核定。