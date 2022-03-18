新竹縣政府協助傳產轉型及新創企業，推出地方產業創新研發推動計畫，簡稱地方型SBIR，在2020年共投入2499.2萬補助經費，提供32家地方產業勇敢落實創新研發，創造近1.13億的營收。縣長楊文科走訪亮點企業之一的頭皮髮肌養護業者，除了實地體驗AI頭皮檢測，也了解該廠商如何突破困境，成功打造B2B2C創新營運模式，達成200萬元營業額。

新竹縣府在2020年投入2499.2萬補助經費，提供32家地方產業創新研發，創造近1.13億營收，平均投入1元補助經費，可帶動轄內中小企業產出4.47元營收。縣府在2021年度則投入2401萬經費，補助31家企業。

楊文科走訪計畫補助廠商之一的頭皮髮肌養護業者，聽取簡報了解該業者如何成功導入AI人工智慧以及強化異業結盟，同時也體驗結合SBIR計畫發展的AI頭皮檢測養護技術。經過短暫的實測，電腦隨即送出報告，顯示楊文科頭皮健康程度高達87分，但油性髮質最好每天洗頭要洗兩次。

該頭皮髮肌養護業者在2020年申請地方型SBIR計畫，獲得70萬元補助發展AI檢測技術，成功研發利用大數據整合，演算出客製化的養護模式。業者透露，由於地點位在竹北，有不少竹科人前來檢測頭皮狀況，光是竹科工程師及產後掉髮的竹科媽媽就占了8成來客數，讓業者成功異業結盟醫院、護理中心及月子中心等。

縣府透過SBIR計畫協助產業轉型及創新，壯大地方中小企業體系。2022年度的SBIR計畫將在5月開放申請，詳情可上新竹縣地方型SBIR計畫服務網頁查詢。