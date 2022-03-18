對於北約以及德國總理重申，北約不會干預烏克蘭戰爭，也不會在烏克蘭設立禁飛區一事，網友表示，「真心換絕情？」「地緣政治，懂嗎！」也有網友諷刺，「覺青哭暈」、「棋子而已！」

北約成員國防長於16日（當地時間）在比利時布魯塞爾舉行特別會議，再度聚焦烏克蘭局勢等相關問題。北約秘書長史托騰伯格在會後再一次表示，北約不會向烏克蘭派遣地面軍事人員，不會在烏克蘭設立禁飛區。

另據《德國之聲，DW》17日的報導，德國總理奧拉夫蕭茲（Olaf Scholz）重申，北約不會干預這場戰爭，因為北約若介入烏克蘭戰爭，會讓戰事擴大，而北約的任務是要降低衝突。因此北約有責任防止衝突升級，否則造成更多傷亡，是更危險的事。

對此，網友表示，「烏克蘭被各國犧牲」、「關心但不介入」、「北約要是介入，就會打第三次世界大戰了」、「真心換絕情？」「對手太強，只能在一旁加油」、「地緣政治，懂嗎！」也有網友諷刺，「覺青哭暈」、「要掌聲可以，出兵免談，不要太不滿意」、「棋子而已！」