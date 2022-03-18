新竹縣城鄉展不均，竹北市頻蓋校、擴校，但「不山不市」的其他鄉鎮小校卻因人口流失而恐面臨關閉命運，前年起新竹縣教育局即針對50人以下小校推出轉型論壇，教育局也開放7所國小為大學區制，不受原畫訂學區限制，只要設籍竹縣的小學生均可就讀，更重要的是，就讀大學區制學校學生在返回原戶籍地國中就讀時，總量管制的排序不受影響。

新竹縣人口呈現正成長，主要分布在竹北地區，今年嘉豐國小、勝利國中招收第1屆新生，縣府正規畫籌設文中二、文小三，包括六家高中的高中部也有擴校計畫。但反觀縣內其他鄉鎮小校，卻面臨少子化窘境，國小及國中共有16所學校低於50人。

教育局根據中央法規修訂將整併50人以下小校，並要提出3年轉型計畫，從前年底開始連續兩年舉辦轉型論壇，先請學校針對幾個要點包括校長領導、師資盤點、課程發展、整體規畫等提出轉型計畫書，去年的論壇則以校長卓越領導、學校行政合作課程發展及社區連結等面向促進學校轉型。教育局表示，經過專家學者及提升學生人數有成效的校長們前來交流分享，目前新竹縣已有部分學校成功轉型、人數回流。

教育局長楊郡慈指出，舉辦轉型論壇的目的第一是支持小型學校轉型，其二是尊重家長的教育選擇權。目前可看到五龍國小的實驗教育讓轉型相當成功，除了讓學生人數回流，最重要的是學校在課程上有不一樣的發展，每年年底的轉型交流就是讓大家了解彼此發展、觀摩標竿學校。

轉型論壇其中一項針對學生人數解方也包括開放大學區制，包括關西鎮東光國小、錦山國小、新埔鎮照東國小、清水國小、橫山鄉沙坑國小、田寮國小、新豐鄉福龍國小等7校，自111學年度至112學年度止屬大學區制學校，不受原畫訂學區限制，凡設籍於竹縣學童皆可申請入學就讀。

許多家長會擔心若就讀大學區制學校，是否影響未來返回原戶籍地就讀國中之排名？楊郡慈也解釋，目前總量管制相關規定，讓該行政區畢業國小學生優先就讀，但選擇就讀大學區制學校，屆時國中返回學區內就讀，其排序比照該學區國小畢業生，這也是教育局對於小校行政支持的作法。

首度申請開放學區的沙坑國小校長余志鴻表示，小校積極開設特色課程、與他校結盟，學生也能接受更細緻的照顧，此外學校也積極與鄰近其他小校結為聯盟，讓教師之間有更多交流互動，最終受惠者仍是學生。