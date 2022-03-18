在全球數位體驗高峰會Adobe Summit 2022，Adobe宣布Adobe即時CDP（客戶資料平台）的創新功能及新客戶，目前已打入零售、醫療保健、金融服務、科技、媒體、娛樂等產業，客戶包括美國職業棒球大聯盟（MLB）、可口可樂公司、Coles、通用汽車、美國迪克體育用品、安永會計師事務所等。

Adobe即時CDP的全新功能包括規模收集、分發數據，協助品牌持續改進與受眾的互動方式。全新的創新功能，包括如Adobe Target提供即時的個人化服務，讓品牌可利用來自網路及門市的數據，組成完整的客戶檔案，並將其轉化為網站和行動應用程式上的個人化體驗。

另外，Adobe即時CDP也能管理並執行有關行銷的客戶同意與喜好，品牌需要安全地收集、啟用及儲存客戶洞察及其同意數據。透過與Adobe Experience Platform整合的OneTrust同意管理平台，品牌可統一管理包括同意書及喜好數據在內的檔案。

其他的功能像是B2B智慧，品牌可藉助Adobe的人工智慧引擎Adobe Sensei擴展其行銷工作並大規模地塑造個人化體驗。而Adobe Commerce則是將消費者的瀏覽、購買記錄等商業數據連接到即時CDP及其他Adobe Experience Cloud的應用程式，協助品牌分析客戶行為，推動銷售、提升客戶的忠誠度。該功能預計將在今年下半年推出。