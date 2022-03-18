疫情持續和緩，旅遊電商易飛網集團（含旗下飛買家）宣布推出「華信假期主題自由行攻略」，力邀全台旅客於春季時分走訪花東及離島，除感受澎湖花火節的絢爛與澎拜、走訪金門來趟迎城隍觀光季文化巡禮外，也鼓勵親子到花東賞螢或至台東來趟具原民特色的親水之旅，航班與住宿皆能隨心所欲自由搭配，限時優惠3,188元起，超優惠機+酒價格，即日起透過易飛網官網，即可「一鍵購足」，卡位春遊就趁現在。

易飛網集團表示，隨著近日本土確診數持續維持個位數或零確診，國內疫情達「類清零」階段，國旅需求也隨之邁入高峰期，易飛網特攜手華信航空化身貼心旅遊管家，精心打造「華信假期主題自由行攻略」，囊括4月份全台最吸睛的觀光季及最適合春遊的夢幻景點，尤其首推將於4月25日盛大展開的澎湖花火節，今年適逢20週年，將攜手LINE FRIENDS營造令澎湖旅人們萌翻的驚奇視覺饗宴，即日起透過易飛網訂購自由行，還享有獨家高空頂樓煙火趴，驚喜價4,700元起。

此外，金門的年度盛事浯島城隍文化觀光季「2022金門迎城隍」活動也將於4月16日起跑，今年是浯島邑主城隍遷治342週年，這場金門島上最大的民俗慶典，保有獨特的閩南慶典人文風味，例如輦轎、藝閣、人力蜈蚣座等，可謂史詩級的文化盛事，且適逢華信航空高雄-金門航線於今年1月底開航，南部民眾也不再受交通所苦，北、中、高都可輕鬆直飛金門，機加酒任旅人自由搭配，只要3,888元起。對於日前宣布恢復舉辦的金門馬拉松，華信假期考量到參賽者的早餐及退房需求特別推出優惠商品，讓參賽者不必煩惱食宿問題，能安心準備賽事，締造佳績。

除離島的觀光季外，花東也具備絕佳的春遊條件，易飛網推薦大小朋友來趟親子遊。以花蓮為例，4月正值一年一度的螢火蟲世紀浪漫婚禮季節，欲朝聖這場火金姑年度盛事，在華信航空獨家航線台中-花蓮與高雄-花蓮的加持下，父母不再須為了交通傷透腦筋，還能帶孩子體驗食農教育、參觀考古博物館，並品嚐在地私廚料理，一泊二食每人只要7,198元起。

家中孩子年齡較大或熱愛水上活動的族群，也推薦走訪台東，尤其被譽為潛水者天堂的綠島，擁有絕美的珊瑚礁及海洋生態美景，易飛網本次攜手華信航空推出的華信假期綠島自由行套裝行程，不僅享綠島浮潛及夜遊體驗，還有24小時環島機車、機場至碼頭接送、以及碼頭至綠島來回船票等，讓親子以最輕鬆的方式暢遊充滿原民特色的台東，並欣賞最原始的海洋生態，二天一夜每人僅6,798元起。

易飛網集團進一步說明，疫情改變不少國人的旅遊習慣，除了不少旅客注重人與人間的社交距離外，亦有旅人對於登機手續時可能造成的「群聚機會」避之唯恐不及。對此，華信航空特別針對離峰時段釋出優惠票價，並攜手易飛網打造離峰時段自由行商品，機+酒直飛澎湖、台東、金門，最低只要3,188元起；同時，華信航空也自今年1月起於松山機場引進Kiosk自助報到機，採用19吋紅外線非接觸式觸控螢幕，僅需以指尖懸浮操作，完全不用觸摸螢幕，不到20秒即可輕鬆完成登機手續，打造省時、省力又安心的「後疫情時代」旅遊方式。