新竹縣關西鎮早期為紅茶原料產地，後改種柑橘，風土條件極佳，但近年來原有農產業式微，為了吸引年輕人回流，5年前有農友開始試種咖啡，在關西鎮公所支持下，原本僅有百棵咖啡樹，規模逐漸擴大至上萬顆。去年34名農友成立新竹縣馬武督咖啡生產合作社，希望發展咖啡產業，讓馬武督成為咖啡的代名詞。

關西鎮位於鳳山溪上游，是著名的茶葉、柑橘及仙草產地。鎮長劉德樑表示，關西有好山好水的丘陵地，過去茶葉業極盛，但茶產業式微後，除了改種柑橘，土地漸漸荒廢，幸虧金山社區民眾看準咖啡是世界級的飲料，希望透過栽種咖啡，讓外流的年輕人返鄉。

劉德樑表示，關西的溫度落差大，像是近期白天可達30度，夜晚僅有10度，加以水質陽光都不錯，非常適合經濟作物生長，種出來的咖啡不輸阿里山，公所也找來專業烘焙老師、農改場專家來協助栽培管理與製作，烘焙出來的咖啡酸香甜兼具，擁有獨特風味。

馬武督咖啡發展背後的推手宋明光與羅政弘表示，5年前開始推廣咖啡，去年也成立了合作社，從當初的百棵咖啡樹，到現在高達1萬多顆，栽種面積擴大到12公頃，參與農友更從一開始的3人增加到34人。羅政弘表示，咖啡收成後，提升風味是重要課題，但農友們自己摸索皆無果，去年9月請來各界專家上課，找咖啡師團隊進駐，風味才有了長足的進步。

目前馬武督咖啡生產合作社已購置相關設備，由公所輔導農民種植，由合作社發展咖啡相關加工技術，集眾人之力共同提升馬武督咖啡的品質。此外，金山社區發展協會也結合社區居民和咖啡農友力量，將馬武督咖啡及咖啡食農教育推薦給社會大眾，期望讓更多年輕人返鄉種植咖啡。公所日前舉辦咖啡杯測評鑑，預計將在19日舉辦關西鎮咖啡節活動，期待咖啡產業也能與仙草產業並駕齊驅。