護漁保育成為現今社區與公部門重要保育策略，新竹縣政府農業處也依據漁業法公告特定漁區、魚期限至並禁止以任何方始採捕水產動物，達到溪流環境以及永續保存目的。目前公告護魚保育鄉鎮為尖石、五峰及芎林，共有包括上坪溪、水田溪、鹿寮坑溪等8條溪流區域，3個鄉鎮各有不同期限。

縣府農業處指出，過去山區溪流常出現違規電魚甚至毒漁的情況，也有許多釣客前往捕撈漁獲，農業處擔心若不計出禁止手段，恐將出現生態浩劫，加上有地方團體建議縣府應畫出禁止垂釣區域，芎林鄉也自主提報護漁區域，去年農業處將計畫提報農委會獲得核定，公告時間順序分別為五峰、尖石及芎林。

農業處依據漁業法第44條第1項第4款公告特定漁區、漁期期限或禁止以任何方式含垂釣採捕水產動物，達到溪流環境與漁類資源永續利用目的，違者依漁業法第65條第6款規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

護漁保育地段及期限在五峰鄉為上坪溪的五峰舊檢查哨至清泉大橋、梅后蔓溪的天湖至下比來、麥巴來溪的下喜翁至新峰橋、霞喀羅溪的清泉大橋至俠客樓橋，期限至2022年12月31日止。

尖石鄉則為水田溪的鴛鴦谷餐廳下方至蓮德宮後方、梅花溪的梅花8鄰1號橋至梅花溪與錦屏溪交界處、那羅溪的女人湖至錦屏教會後方匯流處，期限至2023年12月31日止。芎林鄉則為鹿寮坑溪的宮前橋起至華龍村與五龍村交界處，期限至2025年12月31日止。

農業處強調，為試驗研究目的或清除外來魚種，並經主管機關許可及原住民在原住民族地區，基於傳統文化、祭儀或自用，從事原住民基本法第19條第1項所列各款非營利行為者不在此限。