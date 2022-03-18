義大利籍藍姓男子與台籍詹姓空姐爭女大戰，原本法院裁定14日空姐須交付女兒給男子，但當天協商近7小時無果，執行官暫緩交付，憲法法庭今也裁准暫停執行；藍男今出面淚訴「我是一個外國人，我來台灣是用合法方式接我小孩子，法律不是要保護人的嗎？」他說女兒也非常喜歡義大利，質疑是空姐背後操控。

據TVBS報導，該義大利籍藍姓男子出面表示，14日交付當天女兒看到他還又抱又親，女兒問他「馬有沒有長高，義大利同學好嗎」，女兒其實也很想念義大利生活，可是女兒看到母親後態度卻完全變了，「（每次視訊）我問她一個問題的，女兒都會先看鏡頭後面才知道怎麼回答，一直都這樣三年。」

藍姓男子也澄清自己不是富商，只是1間化妝品工廠工作負責亞洲區的行銷，為了此官司已經花上多年存款，他在受訪時多次哽咽提到，義大利家人和女兒相處非常融洽，希望能盡快找到女兒達成協議，讓她在快樂環境中成長，也淚訴提到他只是合法來台接孩子，台灣法律卻無法保障。

不過憲法法庭今（18日）已裁准暫時停止執行交付，意即義籍男子「暫時」無法將8歲女兒帶離台灣；詹女委由律師表示，女兒此次一去，孩子將受到無可回復的受國民教育權、在台灣的生存權、母女人格尊嚴、婦幼安全等無可回復的損害，不知何處是兒家？台灣不是海牙公約國，單向保障外籍生父，不顧本籍母女的權益。