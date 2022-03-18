文化大學廣告系今(18)日舉辦第33屆畢業展「解迷因MEMEsight」，並於會前公布「品牌、政治咖玩迷因，你中了沒？」民調結果。調查結果指出，98％的民眾每天都會接觸到迷因，並且更有4成受訪者認為，政府單位操作迷因，能增加單位好感度，當中特別是年輕族群，有4成5的占比認同政治人物使用迷因哏有效，並且政見訊息是「愈搞笑愈深刻」。

文大廣告系系主任鈕則勳分析民調結果時指出，98％的受訪者平均一天至少接觸一次迷因，其中以FB最多（31％），其次是IG（24％），接觸內容以時事、娛樂及政治類最多。

深究為何喜歡迷因，鈕則勳指出，超過一半的受訪者(56％)會與人分享，35％純粹欣賞，2％會進行二度創作，其中會分享者比例最高，這當然也是迷因在網路世界已成為愈來愈顯著話題的主因。

針對惡搞為主的「地獄迷因」，鈕則勳提到，以「地獄哏」作為黑色幽默，來進行網路傳輸，46％接受，33％排斥；至於品牌若使用「地獄迷因」，36％的受訪者不支持，53％的人認為不受影響。

鈕則勳也說，如果由品牌使用「地獄迷因」作為行銷宣傳，有3成6的民眾並不支持這樣的行為，有可能是因為品牌藉走偏鋒、黑色幽默、甚至是道德爭議雖容易能產生話題，但也可能創造爭議，未必是個會令人「驚艷」的大創意，對品牌形象會有一定衝擊，因而影響消費者的購買意願。

迷因對於品牌會產生什麼效果，信數據整合行銷有限公司總經理高世垣認為，在認知層面，如果善用迷因，品牌的心占率、知名度會有顯著的提升，但對於品牌的情感與消費層次，則並未有顯著的影響。

高世垣也提到，根據本次調查發現，超過5成的民眾認為品牌操作迷因，可使他們對品牌名稱更加印象深刻，並且有超過4成的民眾對品牌的好感度會因此提升，但認為無影響的仍超過5成。此外，仍有3成的民眾表示迷因對實際購買行為有所影響，可見大眾對於付費行為還是比較謹慎。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，有超過4成民眾認為當政府單位操作迷因時，能夠增加對該單位的好感度。其中年輕人的好感度受影響比例高於年長者，可看出政治操作迷因比較對年輕人的胃口，符合他們的調性。建議各政府單位，應該積極在社群上使用迷因宣傳，相較其他形式的宣傳迷因更具一定優勢。

賴祥蔚指出，有3成5的民眾認為政府會刻意使用政治迷因來隱藏政令的重要資訊，其中以教育程度高者居多，而中年以及年長族群都有將近一半的比例。這些族群因為社會歷練的增加，對政府的信任度也逐漸降低。政府除了使用迷因圖吸引住意之外，也應善用內文或超連結提供說明，增加訊息的豐富度，讓迷因發揮更正向的力量，幫助各族群更深入了解政令內容。

《聯合報》採訪中心副主任林政忠指出，根據民調顯示，有4成5的民眾認為政治人物操作迷因時，更容易讓他們記起政治訊息，「愈搞笑愈深刻」。

林政忠進一步分析，以性別來看，女性占49％、遠勝男性的37％；以年齡來看，30歲以下占49％最多，整體而言，以年輕女性占多數，表示政治人物可以善用迷因的易懂性讓女性選民記住政治訊息。

在好感度方面，林政忠指出，這部分也以女性中年族群最有效果，獲得3分的平均數，相反卻對男性老年族群最沒效果，因為老年男性通常具有自己的政治網絡和人際關係，這個族群的口耳相傳勝過哏圖傳播；對於想要突破女性選票的政治人物，這是一個很重要的參考訊息。