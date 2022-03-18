年底將迎來2022大選，新竹縣市各處都掛起了參選人看板，但竹東鎮圓環一處民宅醒目處，卻出現一張3層樓高看板，上面寫著「劉維盛，沒有要為民服務」，與網紅廉傑克曼掛在彰化田尾「關心您尿尿的地方」看板有異曲同工之妙。不過劉維盛本人也澄清，他早在去年底就掛上看板，比廉傑克曼還早。

竹東鎮圓環出現一幅3層樓高看板，遠看與一般民代選舉候選人看板沒兩樣，但仔細一看上面寫的內容，竟是「劉維盛，沒有要為民服務」，笑翻路過民眾，也讓人聯想到網紅廉傑克曼日前爆紅的「關心您尿尿的地方」看板。

劉維盛表示，掛看板的初衷只想掛個不一樣的東西，單純好笑而已。跟友人討論後一拍即合，花了兩天時間就把看板製作完成，直接掛在朋友家。整個製作費用包括上架費用花了好幾萬，預計看板高掛至4、5月左右，原因是選舉近了，空間還是要還給真正要選舉的候選人。

本業從事車輛租賃以及重機的劉維盛透露，其實自己與友人有計畫投入YouTube影片製作，由於都是客家人，希望以好笑的角度來看待客家文化，透過高度反差的效果來傳遞客家精神，未來將會視影片主題在各鄉鎮高掛類似看板。

至於掛看板是否代表有意出道參選？年僅30歲的劉維盛澄清，雖然有許多熱情民眾鼓勵他參選民代，但因手頭工作忙碌，還沒有意願出來選，因為選舉就代表要為民服務，目前狀態就如同看板所寫：「沒有要為民服務。」