大陸國家主席習近平今晚將與美國總統拜登通話。中共黨媒《環球時報》引述中方不具名官員指出，美方提出要與中方就中美關係和烏克蘭局勢交換看法，但「中方絕不接受美國威脅脅迫的做法」。

這名官員認為美國是「這場危機的始作俑者和直接相關方」，美方應該做的是，好好反思一下自己扮演的角色，反思一下美方迄今發揮的作用，切實承擔起歷史責任，為解決烏克蘭危機拿出實實在在的行動，取信於國際社會。

該官員又指出，「中方絕不接受美國威脅脅迫的做法。如果美方採取的措施損害中方的正當利益，損害中國企業和個人的合法權益，中方不會坐視不管，必將作出強有力的回應。美方對此不要有任何幻想和誤判。 」

該官員還表示，中方也會繼續敦促美方言而有信，落實拜登關於不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突對抗的承諾。

官員最後指出，中方敦促美方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與中方一道落實兩國元首共識，推動中美關係早日回到健康穩定發展的正確軌道。