高雄市不動產開發公會18日改選33席理事、11席監事，上市公司華友聯開發（1436）董事長陸炤廷當選理事長，這位現年38歲的二代接班人，成為高雄市不動產開發公會歷年來最年輕、同時擁有高科大博士學位的高雄建商龍頭。

高雄市不動產開發公會18日在漢來飯店舉行會員大會，包括高雄市長陳其邁、中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全、台灣省不動產開發公會理事長黃啟倫、高雄市不動產開發公會榮譽理事長陳武聰、張永義、郭敏能、張調等重量級政商人物與會。

高雄市不動產開發公會第15屆理監事當選名單，包括華友聯開發董事長陸炤廷、光洲建設董事長柯俊吉，堅山建設許國慶、皇苑建設郭俊毅、隆大營建陳又齊、城揚建設楊品輝、京城建設蔡曜鴻、吉隆建設方啟樟、仰德建設李昇達、浤圃建設蘇姿菁、以及鼎宇建設張家豪等11席常務理事。

另外的22席理事，則有崑庭建設陳宜霖、友友建設張雅婷、清景麟開發林聰麟、祥城建設洪振耀、富棣建設黃鴻億、多城國際曾樹木、林旺建設林峰旭、泰嘉開發呂維哲、冠傑建設徐國振、永信建設陳怡均、歐美建設卓昱延、都市建設謝百剛、本業建設陳前佐、亮勳企業黃亮勳、華雄建設劉人豪、一功營造林哲鋒、鵬程建設吳霖懿、三地開發鍾育霖、太璞建設方冠凱、百立建設邱全弘、居興建設林怡妌、以及明裎建設任勛。

新任理事在選出11席常務理事之後，並推選華友聯開發董事長陸炤廷，出任理事長，光洲建設董事長柯俊吉出任副理事長。

高雄市不動產開發公會新任監事包括居富開發黃証彥、振美建設翁志賢、以及欣巴巴事業黃湘允等3席常務監事，另外的8席監事包括福懋建設江肇偉、全誠建設董家廷、德旺建設吳柏辰、頌真建設黃頌舜、國產建材梁德興、郡都建設唐承、友眾建設陳信龍、以及豐鉅開發林政良。

常務監事召開會議之後，推舉居富開發黃証彥出任監事會召集人。

新任理事長陸炤廷並宣佈，聘任高雄市不動產開發公會秘書長林佩樺擔任最高顧問，希望借重她的專業與熱忱，繼續服務所有會員建商，同時，新聘高雄市政府前秘書長陳鴻益，出任公會秘書長職務。

他表示，高雄市不動產開發公會新任理監事，平均年齡大約40歲，除了代表建商二代傳承的精神之外，未來的會務推動，也將由所有新任理監事共同發揮團隊精神，為所有會員公司爭取權益。