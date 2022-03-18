台中火力發電燃煤機組存廢吵不停，台中市長盧秀燕今鬆口對中火以氣換煤樂觀其成，但要求將來蓋好2部燃氣機組，務必要拆除4部燃煤機組。台電回應先禮後兵，指「欣見盧市長的支持」，再說是因台中都審讓增氣改煤15個月停擺，現在只能努力追回來，等第一部燃氣2025年上線後，會在隔年拆掉2部舊燃煤與1根煙囪。對於盧要求拆4部，則照舊未承諾。

台電說明，台中增氣計畫是2020年1月通過環評，後續中市府要求進行都審，為表示尊重，同年3月送件進行都審，可是一直到2021年6月，台電送件8次始終未果。

後眼見都審程序延宕計劃進程超過15個月，內政部營建署確認台中增氣計畫自始即毋須都審，行政院後續核發特種建築許可，才讓陷入僵局的增氣減煤計畫能往前推動。現在力拼第一部機2025年，第二部機2026年上線發電。

台電指出，近年中火用煤量已大減超過600萬噸，目前已無再減煤之條件，將全力推動燃氣機組工程，也承諾只要第一部燃氣機組2025年上線，願於2026年啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。

這個承諾與先前相同，對於第二部新燃氣完成，3、4號舊燃煤機組，台電仍規劃轉為備用，可在緊急電力不足時協助。