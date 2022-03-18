台灣大學校長遴選委員會今(18)日召開首次會議，會中推選國家衛生研究院院長梁賡義擔任遴委會召集人、台大理學院院長吳俊傑擔任遴委會發言人。團隊指出，校長遴選專區即將在下周於台大官網上線，公開讓外界掌握遴選進度。

台大表示，今日會議順利通過「國立台灣大學校長遴選委員會作業細則」，並確認遴選工作時程。

台大提到，會中推選國家衛生研究院院長梁賡義擔任遴委會召集人、台大理學院院長吳俊傑擔任遴委會發言人。相關遴選工作時程等資訊，將於下周刊登於本校官網校長遴選專區供各界查詢。

吳俊傑表示，21名遴選委員全數出席今日會議，並已敲定接下來的開會時間。至於由梁賡義擔任召集人，乃是經過投票選出。

至於接下來的校長遴選時程安排，吳俊傑提到，原則上與台大校方日前推估的進度不相上下，不過細節仍有賴行政程序完備後才能確認。目前預計下星期將會刊登校長遴選專出在台大官網上，公開讓外界查詢校長遴選最新進度。