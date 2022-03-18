22歲寫真女星京佳曾是女團《夢想青春期》成員之一，嬌小可愛的外型下，有著傲人上圍，被稱為「專業級蘿莉巨乳」，日前宣布這個月將從寫真界引退的她，4號推出最後一本寫真書《FRONTERA》，她也在社群分享火辣美照，最後一脫相當養眼，尺度也非常驚人。

才22歲的京佳，在寫真界已闖出超高人氣，不過之前她宣布將引退，並在本月4日發行最後一本寫真書《FRONTERA》，而她也在社群宣傳，有她在遊艇上性感擺拍，也有衣服沒穿好，讓渾圓雙峰呼之欲出，更挑戰全裸上陣，大片春光外洩，展現完美曲線好身材，讓粉絲眼睛大飽眼福，成功締造討論與買氣。

京佳挑戰全裸上陣。(圖／取自京佳IG)

京佳在遊艇上擺拍。(圖／取自京佳IG)

京佳小學三年級就出道，曾加入女團《夢想青春期》，2014年推出寫真集，在寫真界佔有一席之地，2019年畢業同時離開事務所單飛發展，自己開公司接工作，專心拍攝寫真和經營YouTube頻道，童顏的她擁有F級上圍好身材，堪稱童顏巨乳代表之一。

而京佳在退出團體後，曾被網友看衰會去拍AV，讓她決心要出好成績，多才多藝的她擅長書法、鋼琴，還考取水肺潛水證照。