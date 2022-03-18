視訊轉換解決方案IC設計廠安格科技（6684）公告2021年財報，其中合併營收為6.23億元、年成長81.20％，稅後淨利為1.48億元，每股淨利為6.59元；其中營收、獲利皆創下歷史新高。同時，董事會也通過2021年度盈餘分派案，擬發放現金股利4.5元及股票股利1元。

由於USB Type-C可同時進行資料、影像、聲音、電力傳輸，且傳輸速度快、充電效率高，隨著消費者需求日益增加，三星、蘋果、小米等大廠也陸續將傳輸、充電接頭改成USB Type-C。根據調研機構IHS的報告指出，2019~2024年USB Type-C接口整體出貨量年複合成長率將達 30% 以上；相對應的則是Type-C視訊轉換晶片需求量勢必同步提升。

安格總經理藍世旻表示，公司去年獲利成長幅度大幅優於營收成長幅度，主要原因在於USB Type-C產品已籌備多時，受惠市場需求旺盛，因此去年銷售大放異彩。而相關產品銷售到一定規模時，研發、營運成本比例相對降低許多，因此推動獲利大幅成長。

安格今年1～2月累計營收1.01億元，相較去年同期成長16.24％。法人表示，雖然全球局勢動盪經濟前景混沌不明，但安格憑藉著與上下游供應鏈間有良好的互動關係且Type-C整體市場規模逐步擴大，因此所受的影響幅度較小。同時在供應鏈產能問題尚未完全解決的現況下，公司在手訂單能見度也相當高，整體預期今年營運表現相當樂觀。